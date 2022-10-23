На Львівщину прибуло ще майже 200 переселенців

Двома евакуаційними потягами у Львів з епіцентрів бойових дій прибули ще 156 людей. Окрім того автобусом прибули 34 вимушені переселенці. Про це повідомив голова Львівської військової адміністрації максим Козицький.

До Перемишля зі Львівщини потягом вирушили 555 осіб.

Через пункти пропуску у Львівській області з України виїхали 22 тисячі 991 людина. На в’їзд оформили 18 тисяч 805 українців.

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