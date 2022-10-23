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Окупанти блокують зв’язок на Херсонщині

Андрій Котенський

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Окупанти намагаються перекрити херсонському підпіллю можливість ділитися інформацією із ЗСУ, повідомляє Центр національного спротиву.

За даними херсонського підпілля, росіяни демонтують телекомунікаційне обладнання з телецентру. Зокрема російський інтернет-провайдер «Міранда» демонтував центральний вузол із телерадіо центру. Надалі росіяни планують залишити місто повністю без зв’язку, теле- та радіомовлення. Таким чином росіяни намагаються інформаційно ізолювати Херсон, аби не дозволити партизанам передавати інформацію ЗСУ під час контрнаступальних дій.

Центр національного спротиву закликає херсонців за можливості покинути ТОТ та виїхати на підконтрольну Києву територію. Як ми вже писали раніше, готують провокації в тимчасово окупованому Херсоні для звинувачень Збройних сил України у воєнних злочинах.

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