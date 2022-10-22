На війні Львівщина втратила ще одного свого захисника

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув 33-річний Володимир Орлов із Пустомитів. Про це йдеться на сторінці Пустомитівської міськради у Facebook.

Володимир Орлов жив у Пустомитах, навесні його призвали до тероборони Львова. Загинув 20 жовтня у селі Торське, що біля Лиману на Донеччині, під час виконання бойового завдання.

«Висловлюємо глибокі співчуття та слова підтримки дружині Павлині, сину Яремі, матері Світлані, батьку Михайлу та брату Тарасу. Герої не вмирають», – кажуть у Пустомитівській міськраді.

Деталі про чин похорону обіцяють повідомити згодом.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.