Мобілізованих росіян кидають на передову на Донеччині, вони панікують, – перехоплення

Щойно мобілізованих росіян військове керівництво кидає на передову на Донеччині, через що вони здіймають паніку. Про це йдеться у телефонних розмовах окупантів, які перехопила й опублікувала СБУ.

Мобілізовані рашисти, які стоять зараз на Донеччині, телефонують своїм рідним і вимагають, аби ті негайно звертались у всі можливі інстанції, в тому числі й до самого Путіна, щоб уникнути «пекла» на передовій.

Так, окупанти нарікають, що їх збираються кинути на саму передову, де їх на добрива перетворюють ЗСУ.

«Зая, слышишь, звони родителям! Звони Ваниной жене, нах*й… Поднимайте вопрос опять на уровне Богомаза (губернатор брянської області рф, – ред.). Нас всех на передок, нах*й, отправляют! Там около 40 тыс. ВСУшников стоит… Из взвода, что был, который вышел, 3 выживших осталось. Нас опять в самую пи *ду кидают, нах*й. Наше командование оху*ло просто», – скаржиться дружині один із загарбників.

«Какого х*я нас отправляют, если мы должны сидеть в обороне?!! Там дох*я 200-х, 300-х, нах*й… поднимите вопрос помощнику президента или кому там…», – нарікає інший окупант.

В СБУ нагадують: якщо серед російських окупантів є ті, хто хочуть зберегти своє життя, телефонуйте за номерами: +380665803498, +380931192984.

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