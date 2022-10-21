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Від імені Генштабу ЗСУ розсилають листи з вірусами

Андрій Котенський

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Генштаб ЗСУ застерігає про спам-розсилку електронних листів із вірусами, що надходять нібито від імені його пресслужби.

У Генштабі закликають остерігатись спам-розсилки листів.

«Останнім часом на електронні скриньки та у месенджери почали надходити листи  нібито від пресслужби Генштабу ЗСУ. Спам-розсилка листів відбувається з адрес, що не мають жодного стосунку до Збройних Сил України та містить шкідливі файли (віруси, «трояни» тощо)», – йдеться у повідомленні.

Громадян, яким надійшли листи буцімто від Генштабу закликають бути уважними, уважно читати електронну адресу відправника листа, перевіряти її достовірність та не відкривати підозрілих файлів.

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