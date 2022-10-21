У Херсоні ліквідували російського пропагандиста Клокова

В окупованому Херсоні загинув російський журналіст-пропагандист Олєг Клоков, який допомагав окупантам провадити пропаганду через місцевий телеканал «Таврія». Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

«В результаті удару по російській переправі в Херсоні загинув російський пропагандист, колишній співробітник «Первого канала» і Russia Today Олєг Клоков. Він допомагав окупаційній адміністрації робити в Херсоні пропагандистський телеканал. А працював би дома, на Росії, був би живий та здоровий. Не варто приходити в чужу країну з війною, це завжди погано завершується», – повідомив Денис Казанський.

Вожночас в українському центрі масових комунікацій зазначають, що Клоков був членом спецслужб РФ, він встиг пропрацювати у Херсоні всього два тижні. Пропагандист був знищений разом із бійцями ЗС РФ на переправі.

Версія про те, що ЗСУ били по цивільній колоні через переправу – неправдива, адже режим роботи цивільної переправи із 07.00 ранку до 20:00, а ЗСУ завдавали удару по позиціях РФ після 23 години.

Як відомо, мова про удар в районі Антонівського мосту, біля якого росіяни зводять понтонні переправи, адже сам міст пошкоджено.

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