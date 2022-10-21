Росіяни обстріляли Запоріжжя: влучили в будинок та школу, є поранені

Зранку 21 жовтня російські війська обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та школу. Поранень зазнали четверо поліцейських та один цивільний. Про це йдеться в Телеграмі Запорізької ОВА.

Загалом в різних районах міста пролунали шість вибухів. За попередньою інформацією, ворожий снаряд влучив на територію освітнього закладу. Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури. Під час несення служби внаслідок обстрілу постраждали четверо працівників Управління патрульної поліції. Правоохоронці отримали осколкові поранення та госпіталізовані до медичних закладів міста. Загиблих немає. Травмовано одного цивільного.

«Сьогоднішня атака ще раз доводить, що російські військові злочинці намагаються наносити ракетні удари по інфраструктурі міста в такі години, щоб спричинити якомога більше жертв. У п’ятиповерхівці було пошкоджено газову трубу, сталося загоряння. На місці подій працюють рятувальники ДСНС, фахівці газової служби, спеціалісти-піротехніки», – йдеться в повідомленні.

Після ракетного удару на території міста можуть залишитися частини небезпечних боєприпасів. Правоохоронці закликають містян не наближатися до підозрілих предметів, а у разі їх виявлення невідкладно інформувати екстрені служби.

Чергові факти воєнних злочинів фіксують працівники поліції та УСБУ в Запорізькій області. За зібраними матеріалами будуть відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Фото: ДСНС України