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Рашисти викрали 46 маленьких дітей у Херсоні

Андрій Котенський

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Російські окупанти вивезли 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини до тимчасово окупованого Сімферополя. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Расисти вивезли 46 дітей, яким ще не виповнилось й 5-ти років.

«Російські загарбники продовжують викрадати дітей на Херсонщині. Сьогодні окупанти вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Це діти віком до 5 років. Загарбники називають викрадення дітей «евакуацією», – повідомив Ярослав Янушевич.

Херсонська ОВА направила відповідне звернення про викрадення дітей до Херсонської обласної прокуратури.

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