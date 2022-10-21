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Понад 80 тисяч студентів можуть перевестись на безкоштовну форму навчання

Андрій Котенський

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Кабінет міністрів України прийняв постанову завдяки якій понад 80 тисяч студентів, що навчаються на старших курсах університетів та профтехучилищ, зможуть перейти з контракту на бюджетну (безплатну) форму навчання. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Уряду.

Про які категорії студентів ідеться?

По-перше, це стосується дітей загиблих Захисників і Захисниць України, учасників бойових дій та їхніх дітей.

По-друге, це також буде стосуватися внутрішньо переміщених осіб, які переїхали з громад, що перебувають в окупації, або де ведуться активні бойові дії. Всі студенти з цих категорій, які були зараховані на контракт до 2021 року включно, зможуть продовжувати навчання за кошти держави.

«Загалом ми говоримо в цьому році про більш ніж 80 тисяч студентів. Цьогоріч держава виділить для відповідного проекту 363 млн грн. В умовах складної економічної ситуації переселенців, а також підтримки українців, які захищали та захищають Україну, Уряд вважає цей проект правильним і справедливим рішенням – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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