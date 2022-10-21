Понад 80 тисяч студентів можуть перевестись на безкоштовну форму навчання

Кабінет міністрів України прийняв постанову завдяки якій понад 80 тисяч студентів, що навчаються на старших курсах університетів та профтехучилищ, зможуть перейти з контракту на бюджетну (безплатну) форму навчання. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Уряду.

Про які категорії студентів ідеться?

По-перше, це стосується дітей загиблих Захисників і Захисниць України, учасників бойових дій та їхніх дітей.

По-друге, це також буде стосуватися внутрішньо переміщених осіб, які переїхали з громад, що перебувають в окупації, або де ведуться активні бойові дії. Всі студенти з цих категорій, які були зараховані на контракт до 2021 року включно, зможуть продовжувати навчання за кошти держави.

«Загалом ми говоримо в цьому році про більш ніж 80 тисяч студентів. Цьогоріч держава виділить для відповідного проекту 363 млн грн. В умовах складної економічної ситуації переселенців, а також підтримки українців, які захищали та захищають Україну, Уряд вважає цей проект правильним і справедливим рішенням – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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