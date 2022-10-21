Окупанти обстріляли Харків: шестеро поранених

Зранку 21 жовтня російські війська ракетами вдарили по Харкову. Внаслідок обстрілу є щонайменше шестеро поранених. Про це в Телеграмі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Близько 08:00 год. ворог здійснив ракетний обстріл Харкова. Зафіксовані влучання в об’єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста. На місці працюють усі екстрені служби.

За попередньою інформацією, шестеро людей зазнали поранення. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Крім того, минулої доби російські окупанти обстрілювали міста Куп’янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.

«За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Богодухівському районі госпіталізовано 30-річного чоловіка з пораненням. В Куп’янському районі госпіталізовані 56-річна жінка та 58-річний чоловік. Також в Куп’янську по медичну допомогу звернувся 55-річний чоловік, що отримав поранення напередодні», – повідомив голова ОВА.

Триває розмінування звільнених територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів.

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