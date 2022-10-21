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На війні загинув вчитель зі Львова

Ольга Денисяка

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В бою з російськими окупантами загинув учитель початкових класів зі Львова Олександр Коберник. Про це повідомив у Facebook очільник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

Олександр Коберник був учитилем початкових класів, класним керівником у Ліцеї «Просвіта» Львівської міської ради. Олександр служив на посаді старшого бойового медика. Одразу після повномасштабного вторгнення він пішов на війну, аби захищати Україну. 20 жовтня він загинув у бою з російськими окупантами.

«На війні загинув наш вчитель. Мені вдалося лише трохи попрацювати у школі разом з Олександр Коберник. Це людина неймовірної щирості! Людина, яка дарувала щирість і вміла передати це своїм учням. Глибоко сумуємо разом з його дружиною, теж учителем, Олена Коберник та ліцеєм «Просвіта».  Вічна пам’ять нашому Герою!», – написав Андрій Закалюк.

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