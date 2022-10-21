На Херсонщині зареєстрували 156 воєнних злочинів рф

На визволених від російських загарбників територіях Херсонської області правоохоронці вже задокументували 156 воєнних злочинів. Про це повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв, передає Укрінформ.

«На звільнених територіях Херсонщини поліцією забезпечено проведення заходів з відновлення правопорядку у 88 населених пунктах. Відновлено роботи двох підрозділів поліції – у селах Високопілля та Велика Олександрівка. Слідчими Національної поліції задокументовано 156 воєнних злочинів, найбільше за статтею 438 Кримінального кодексу – порушення законів та звичаїв війни, це 139 кримінальних правопорушень)», – сказав він.

Сергєєв також повідомив, що на деокупованій території Херсонщини виявлено дев’ять тіл загиблих цивільних осіб, а також два місця несвободи, де росіяни незаконно утримували українських громадян.

Крім того, працівники вибухотехнічної служби Нацполіції з початку деокупаційних заходів у Херсонській області вилучили 777 вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, на Херсонщині після деокупації одного з населених пунктів Бериславського району виявили тіла подружжя – до смерті людей причетні російські військові, які проживали по сусідству із загиблими.

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