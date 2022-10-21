45 вулиць Львова залишились без води

21 жовтня через ремонти низка вулиць у Львові буде без води. Про це повідомили на Гарячій лінії Львова.

Через ремонт на по вулиці Рудненська, 14а орієнтовно до 15:30 год. не буде води на:

вул.Гайова – Всі будинки

вул.Рудненська – Всі будинки

вул.Чагарникова – Всі будинки

Також через ремонт на вулиці Пластовій, 6 орієнтовно до 13:00 год. не буде водопостачання на:

вул.Белзька – Всі будинки

вул.Васильченка С – Всі будинки

вул.Врізана – Всі будинки

вул.Гамалії М – Всі будинки

вул.Гнатевича Б – Всі будинки

вул.Горіхова – Всі будинки

вул.Дніпрової Чайки – Всі будинки

вул.Зубрицького Д – Всі будинки

вул.Ігорева – Всі будинки

вул.Ковельська – Всі будинки

вул.Корейська – Всі будинки

вул.Корецька – Всі будинки

вул.Крайня – Всі будинки

вул.Металістів – Всі будинки

вул.Метлинського А – Всі будинки

вул.Механічна – Всі будинки

вул.Милятинська – Всі будинки

вул.Миргородська – Всі будинки

вул.Навої А – Всі будинки

вул.Новознесенська – Всі будинки

вул.Олійна – Всі будинки

вул.Петрусенко О – Всі будинки

вул.Поворотна – Всі будинки

вул.Польова – Всі будинки

вул.Помірки – Всі будинки

вул.Потелицька – Всі будинки

вул.Радехівська – Всі будинки

вул.Ратича О – Всі будинки

вул.Ребета Л – Всі будинки

вул.Саковича К – Всі будинки

вул.Сушкевича К – Всі будинки

вул.Таращанська – Всі будинки

вул.Тарнавка – Всі будинки

вул.Теребовлянська – Всі будинки

вул.Туркменська – Всі будинки

вул.Черкаська – Всі будинки

вул.Черника Ф – Всі будинки

вул.Щоголева Я – Всі будинки

вул.Юнацька – Всі будинки

вул.Хмельницького Б буд. 116, 116 корп 1, 140, 144, 146, 148, 150, 158, 160, 162, 164а, 164, 170, 188

вул.Жовківська – Всі будинки

вул.Заводська – Всі будинки

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