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45 вулиць Львова залишились без води

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21 жовтня через ремонти низка вулиць у Львові буде без води. Про це повідомили на Гарячій лінії Львова.

Через ремонт на по вулиці Рудненська, 14а орієнтовно до 15:30 год. не буде води на:

  • вул.Гайова – Всі будинки
  • вул.Рудненська – Всі будинки
  • вул.Чагарникова – Всі будинки

Також через ремонт на вулиці Пластовій, 6 орієнтовно до 13:00 год. не буде водопостачання на:

  • вул.Белзька – Всі будинки
  • вул.Васильченка С – Всі будинки
  • вул.Врізана – Всі будинки
  • вул.Гамалії М – Всі будинки
  • вул.Гнатевича Б – Всі будинки
  • вул.Горіхова – Всі будинки
  • вул.Дніпрової Чайки – Всі будинки
  • вул.Зубрицького Д – Всі будинки
  • вул.Ігорева – Всі будинки
  • вул.Ковельська – Всі будинки
  • вул.Корейська – Всі будинки
  • вул.Корецька – Всі будинки
  • вул.Крайня – Всі будинки
  • вул.Металістів – Всі будинки
  • вул.Метлинського А – Всі будинки
  • вул.Механічна – Всі будинки
  • вул.Милятинська – Всі будинки
  • вул.Миргородська – Всі будинки
  • вул.Навої А – Всі будинки
  • вул.Новознесенська – Всі будинки
  • вул.Олійна – Всі будинки
  • вул.Петрусенко О – Всі будинки
  • вул.Поворотна – Всі будинки
  • вул.Польова – Всі будинки
  • вул.Помірки – Всі будинки
  • вул.Потелицька – Всі будинки
  • вул.Радехівська – Всі будинки
  • вул.Ратича О – Всі будинки
  • вул.Ребета Л – Всі будинки
  • вул.Саковича К – Всі будинки
  • вул.Сушкевича К – Всі будинки
  • вул.Таращанська – Всі будинки
  • вул.Тарнавка – Всі будинки
  • вул.Теребовлянська – Всі будинки
  • вул.Туркменська – Всі будинки
  • вул.Черкаська – Всі будинки
  • вул.Черника Ф – Всі будинки
  • вул.Щоголева Я – Всі будинки
  • вул.Юнацька – Всі будинки
  • вул.Хмельницького Б буд. 116, 116 корп 1, 140, 144, 146, 148, 150, 158, 160, 162, 164а, 164, 170, 188
  • вул.Жовківська – Всі будинки
  • вул.Заводська – Всі будинки

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