12 захисників з «Азовсталі» отримали квартири на Львівщині

21 жовтня 12 прикордонників з «Азовсталі» отримали ордери на житло у Львівській області. Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Як зазначив голова ОВА, прикордонники та їхні сім’ї отримали ключі від квартир й ордери на службове житло у Львівській області.

Водночас у Львівській облраді повідомили, що шестеро з них – захищали Маріуполь, перебували на «Азовсталі», були поранені та визволені з полону. Вони вже пройшли реабілітацію і зараз продовжують службу на Львівщині. Інші прикордонники, які отримали житло, захищали східні кордони України з 2014 році та теж мали поранення.

Як відомо, у ніч на 22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових. Дві сотні з них – це захисники маріупольської «Азовсталі», яких обміняли на одіозного Віктора Медведчука. Інших обміняли на 55 російських військовополонених.

У патронатній службі «Азова» повідомили, що звільнені з полону військові перебувають у шокуючому стані – майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії. Усім зараз надають належну медичну допомогу, багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні.

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