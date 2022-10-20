ЗСУ ліквідували ще майже 400 російських солдат та 13 танків

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 66 650 військових, 2 567 танків та 243 гелікоптерів. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Із 24 лютого по 20 жовтня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 66 650 (+370) осіб,
танків ‒ 2 567 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20) од,
артилерійських систем – 1 646 (+9) од,
РСЗВ ‒ 372 (+0) од,
засоби ППО ‒ 189 (+0) од,
літаків – 269 (+0) од,
гелікоптерів – 243 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 311 (+25),
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4005 (+6) од,
Крилаті ракети – 329 (+6);
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
Спеціальна техніка ‒ 147 (+1).
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Андрій Котенський