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ЗСУ ліквідували ще майже 400 російських солдат та 13 танків

Андрій Котенський

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 66 650 військових, 2 567 танків та 243 гелікоптерів. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Із 24 лютого по 20 жовтня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 66 650 (+370) осіб,

танків ‒ 2 567 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20) од,

артилерійських систем – 1 646 (+9) од,

РСЗВ ‒ 372 (+0) од,

засоби ППО ‒ 189 (+0) од,

літаків – 269 (+0) од,

гелікоптерів – 243 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 311 (+25),

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4005 (+6) од,

Крилаті ракети – 329 (+6);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

Спеціальна техніка ‒ 147 (+1).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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