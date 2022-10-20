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Жінка з Львівщини втратила обох синів на війні

Андрій Котенський

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У бою з російськими окупантами 16 жовтня 2022 року загинув житель села Завадівка Самбірського району Львівщини Михайло Сакаль, повідомили у Самбірській міській раді.

Герой віддав життя за незалежність України від російських окупантів.

До повномаштабного вторгнення рашистів в Україну Михайло воював у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.

Також повідомляється, що цього ж дня загинув депутат Ралівської сільської ради, мешканець с. Вільшаник, Василь Бац.

Тіла двох героїв сьогодні зустрічатимуть на площі Пам’яті у місті Самбір, близько 10.30 год.

Як відомо, Михайло Сакаль є рідним братом 24-річного морського піхотинця Івана Сакаля, з яким Львівщина прощалась 8 травня 2019 року. Обидва брати фактично з початку російської агресії у 2014-му році перебували на захисті України.

Висловлюємо щирі співчуття та слова підтримки рідним та близьким.

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