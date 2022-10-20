Від рук російських військових постраждали понад 1245 дитей в Україні

Станом на ранок четверга, 20- жовтня, російські військові вбили 428 дітей в Україні, ще щонайменше 817 – зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 417, Харківській – 258, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.

18 жовтня внаслідок обстрілу військами РФ м. Бахмут Донецької області отримала поранення 2-річна дівчинка.

Стало також відомо, що 12 березня через обстріл ворогом м. Слов’янськ Донецької області отримала тілесні ушкодження 13-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти. 326 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, у деокупованому Лимані на Донеччині правоохоронці ексгумували тіла п’ятьох дітей, яких вбили росіяни.

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