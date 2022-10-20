Україна запровадила санкції проти колаборантів, артистів та пропагандистів рф

Президент Володимир Зеленський видав укази, якими ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про запровадження санкцій проти російських компаній, олігархів, артистів та колаборантів. Термін застосування санкцій– 10 років. Про це йдеться в указах №726 і №727, що опубліковані на сайті Офісу президента.

Згідно з додатками до указів, санкції запроваджуються, зокрема, проти представників окупаційних адміністрацій: Кирило Стремоусов, Володимир Сальдо, Володимир Рогов, Костянтин Іващенко тощо). Обмеження зачепили і доньок Путіна Катерину Тихонову та Марію Воронцову, а також дружину та доньок міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова Марію та Катерину.

Крім того, санкції запровадили проти мільярдерів Романа та Олександра Абрамовичів. Зачепили обмеження й доньок олігарха Михайла Фрідмана – Катерину та Ларису. Під санкції потрапила вся родина Ротенбергів.

Також санкції ввели також проти російських пропагандистів Ольги Скабєєвої, Володимира Соловйова та членів його родини, Тиграна Кеосаяна. Запровадили обмеження і проти артисток із громадянством України – Ані Лорак (Кароліни Куєк), Регіни Тодоренко, Таїсії Повалій.

Санкції передбачають:

блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу.

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