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У Львові прооперували хлопчика з Донеччини, в будинок якого влучила російська ракета

Андрій Котенський

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У Львові успішно прооперували 12-річного Стаса із Донеччини, який постраждав від російської ракети, яка влетіла в його кімнату, коли він спав, повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.

За даними медиків уламок ракети потрапив дитині в голову. Ледь живого Стаса з-під завалів діставали тато та рятувальники. Це сталося у червні в Грушувасі.

Медики Харкова поставили діагноз – важка черепно-мозкова травма із дефектом лобної кістки довжиною 8 см, отримана внаслідок проникаючого поранення.

У Харкові дитині терміново прооперували головний мозок. Стас тиждень пролежав у комі, а коли прийшов до тями, не зміг ходити та впізнавати рідних.

У липні його доправляють у лікарню святого Миколая Першого медоб’єднання Львова. Команда спеціалістів відділення нейрохірургії на чолі із Михайлом Ловгою стабілізували його стан. Далі на Стаса чекала складна операція на черепі, отвір у якому потрібно було закрити пластиною.

Для малюка виготовили індивідуальну пластину, яка повторює кісткові структури черепа, захищає мозок від ушкодженьта та естетично виглядає.

Краніопластику Михайло Ловга із командою хірургів виконують разом із нейрохірургом з Каліфорнії (США) Майклом Шейнбергом.

Сьогодні Стасик знову вчиться ходити. Поступово до нього починає повертатися пам’ять і невдовзі він зможе відновити навчання у школі.

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