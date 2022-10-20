Тетяна Овчаренко: «Ізраїль спостерігає за геноцидом в Україні, бо боїться Росії»

Співзасновниця девелоперської компанії «Моя країна», медійник, волонтер Тетяна Овчаренко про відмову Ізраїлю постачати озброєння та ППО для захисту Україні:

«Ізраїль, який боровся і бореться з геноцидом проти свого народу, спокійно спостерігатиме за геноцидом в Україні. Влада Ізраїлю боїться Росії. Саме боїться. Тому не дасть Україні ППО та іншої зброї для захисту. Раніше відмовилася приймати українських військових на лікування.

Через страх перед Росією Ізраїль досі не визнав Голодомор-32-33 років в Україні «геноцидом» радянського режиму проти українського народу. США, Канада, Ватикан, багато країн світу визнали.

Але для Ізраїлю лише «голокост» євреїв є найбільшою трагедією людства ХХ ст, розповідь про який є основою міжнародної культурної політики Ізраїлю. І хоч глибина трагедії не вимірюється кількістю жертв, та все ж за масштабами внаслідок штучного Голодомору в Україні загинуло не менше, а навіть більше людей – понад 8 млн українців.

Я щиро захоплююся Ізраєлем, який має і не шкодує вкладати мільярдні ресурси (в оскароносні голівудські фільми, меморіали), щоб розказувати світу про свою трагедію, вшановувати пам’ять невинно замордованих євреїв. Щоб подібна на «голокост» трагедія ніколи не повторилася?

Але є одне АЛЕ… Сьогодні, в 2022 році геноцид повторюється. Геноцид Росії проти українського народу. І нейтральна позиція влади Ізраїлю – це лицемірство та моральний занепад. Яку тоді цінність несуть оскароносні фільми «Список Шиндлера» та «Піаніст»? Страх. За Бібілією дух страху – НЕ є Богом даною чеснотою людині. Страх робить з людини раба.

Дуже багато громадян Ізраїлю щиро підтримують Україну. Я це знаю. Щиро бажаю Ізраїлю процвітання та мирного неба. Але влада Ізраїлю, яка сьогодні займає «нейтралітет», мала б розуміти, що ворожі ракети та дрони, випущені сьогодні по Україні, зміцнюють і її ворогів».

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