Росіяни атакували Миколаїв ракетами та дронами

Російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв ракетами, а також місто атакували дронами-камікадзе. Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Так, у четвер, 20 жовтня, росіяни знову застосували дрони-камікадзе «Shahed-136».

Чотири безпілотники влучили в один з навчальних закладів міста. Ще один — впав на приватній території. Унаслідок ударів на відкритих територіях виникли дві пожежі, наразі їх ліквідували.

Окрім того, за даними голови ОВА Віталія Кіма, вранці росіяни знову обстріляли Миколаїв з зенітно-ракетних систем С-300.

«Прильоти С-300 по місту. Без жертв і руйнувань. Лиш газони псують», — зазначив він.

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