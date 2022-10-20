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На Донеччині СБУ затримала двох агентів ФСБ РФ

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які збирали для російських військових інформацію щодо розтащування та переміщення військ ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, затримали двох мешканців Донеччини, яких завербували співробітники ФСБ Росії. За даними правоохоронців, чоловіки збирали розвіддані про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Зокрема зрадники мали розвідувати позицій українських бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів «Джавелін».

Інформацію вони передавали через мережу «зв’язкових» бойовиків «1-го армійського корпусу» з тимчасово окупованої території регіону.

Отриману він агентів інформацію вони передавали представнику так званого «МДБ» та керівнику розвідки одного з угруповань терористичної організації «ДНР», які далі «звітували» до ФСБ.

«Для комунікації зловмисники використовували закриті канали електронного зв’язку, а зібрані розвіддані передавали у вигляді GPS-координат з описом об’єкта. Агресор використовував отримані відомості для підготовки ракетно-артилерійських обстрілів по місцях розташування підрозділів ЗСУ», – додали в СБУ.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру. Суд залишив їх під вартою.

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