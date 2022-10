ЄС виділив Україні ще 175 млн грн

Європейський Союз збільшить гуманітарну допомогу Україні на 175 мільйонів євро, щоб упоратися з «великими викликами», які може принести зима. Про це йдеться в Твіттері Єврокомісії.

«Майбутня зима принесе Україні великі виклики, і ми повинні бути готові. Ми збільшуємо гуманітарну допомогу на 175 мільйонів євро, щоб забезпечити захист найбільш уразливим», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ЄС розгорне тимчасові притулки в Рівному, Бучі та Харкові.

The upcoming winter will bring major challenges to Ukraine and we must be prepared.

We boost humanitarian aid to 🇺🇦 with €175 million to provide protection for the most vulnerable.

In addition, via #rescEU, temporary shelter capacity will be deployed.#StandWithUkraine

