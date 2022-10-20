ОСТАННІ НОВИНИ

ЄС виділив Україні ще 175 млн грн

Ольга Денисяка

|

Європейський Союз збільшить гуманітарну допомогу Україні на 175 мільйонів євро, щоб упоратися з «великими викликами», які може принести зима. Про це йдеться в Твіттері Єврокомісії.

«Майбутня зима принесе Україні великі виклики, і ми повинні бути готові. Ми збільшуємо гуманітарну допомогу на 175 мільйонів євро, щоб забезпечити захист найбільш уразливим», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ЄС розгорне тимчасові притулки в Рівному, Бучі та Харкові.

 

 

Напередодні стало відомо, що Європейський союз збільшує військову допомогу Україні до 3,1 мільярда євро й запускає військову навчальну місію.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

всі статті
Львівський портал