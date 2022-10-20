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Біля Львова на пішохідному переході збили 14-річну дівчинку

Ольга Денисяка

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Зранку 20 жовтня біля села Великий Дорошів водійка Nissan збила 14-річну дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Дитину госпіталізували. Про це йдеться в Телеграмі Патрульної поліції Львівщини.

Аварія сталась близько 09:00 год. на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська поблизу села Великий Дорошів.

За попередньою інформацією, 47-річна водійка автомобіля Nissan наїхала на 14-річну мешканку Львівщини на пішохідному переході. Потерпілу госпіталізували. На місці працювали слідчі.

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