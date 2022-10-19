Заміна генералів не покращила ситуацію для РФ, – британська розвідка

Кремль звільнив чотирьох з п’яти російських генералів, які керували повномасштабною війною в Україні, однак це не покращило становища військ РФ. Про це повідомили у британській розвідці.

Так, у звіті розвідки йдеться, що розробка планів дій повномасштабного наступу залежить більше від роботи командування, ніж від спроможності російського війська. Тому заміна командування може бути ще більш пагубною для армії РФ.

Окрім того, за даними розвідки, у Росії на тактичному рівні загострюється нестача молодших офіцерів та керівників новомобілізованих, які здатні організувати роботу.

«Погане керівництво нижчого рівня, ймовірно, погіршує низький моральний дух і погану згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських сил», – йдеться у повідомленні.