З пам’яток архітектури Львова демонтують кондиціонери, антени і табло

Виконком Львівської міськради затвердив порядок утримання фасадів на території історичного ареалу та будинків, що є культурними пам’ятками, але розташовані поза межами історичного ареалу. Таке рішення ухвалили за засіданні у середу, 19 жовтня, повідомляє Zaxid.net.

Згідно з рішенням виконкому, власники та орендарі приміщень у історичному ареалі та в будівлях, що є пам’ятками, мають демонтувати з головних фасадів кондиціонери, антени та інші технічні об’єкти, наприклад, електронні табло, монітори, екрани, тощо.

Як повідомила під час засідання виконкому у середу, 19 жовтня, керуюча справами Наталія Алєксєєва, затверджений документ дозволить мешканцям отримати паспорт опорядження фасаду, що врегулює питання його пофарбування чи іншого оздоблення, зокрема, заміни вікон чи дверей.

«Не було ще такого документу у Львівській міській раді, але було дуже багато запитів і звернень від мешканців стосовно того, яким чином можна правильно робити опорядження фасаду», – розповіла Наталія Алєксєєва.

Це рішення виконкому набуде чинності днями, після того, як його підпише міський голова Львова, після чого мешканці зможуть звернутися в управління архітектури та легально оформити вигляд фасаду. Контролювати виконання цього рішення будуть районні адміністрації та управління охорони історичного середовища. Всі паспорти фасадів згодом мають оприлюднити на сайті Львівської міськради.

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