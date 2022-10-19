ОСТАННІ НОВИНИ

З пам’яток архітектури Львова демонтують кондиціонери, антени і табло

Андрій Котенський

|

Виконком Львівської міськради затвердив порядок утримання фасадів на території історичного ареалу та будинків, що є культурними пам’ятками, але розташовані поза межами історичного ареалу. Таке рішення ухвалили за засіданні у середу, 19 жовтня, повідомляє Zaxid.net.

Згідно з рішенням виконкому, власники та орендарі приміщень у історичному ареалі та в будівлях, що є пам’ятками, мають демонтувати з головних фасадів кондиціонери, антени та інші технічні об’єкти, наприклад, електронні табло, монітори, екрани, тощо.

Як повідомила під час засідання виконкому у середу, 19 жовтня, керуюча справами Наталія Алєксєєва, затверджений документ дозволить мешканцям отримати паспорт опорядження фасаду, що врегулює питання його пофарбування чи іншого оздоблення, зокрема, заміни вікон чи дверей.

«Не було ще такого документу у Львівській міській раді, але було дуже багато запитів і звернень від мешканців стосовно того, яким чином можна правильно робити опорядження фасаду», – розповіла Наталія Алєксєєва.

Це рішення виконкому набуде чинності днями, після того, як його підпише міський голова Львова, після чого мешканці зможуть звернутися в управління архітектури та легально оформити вигляд фасаду. Контролювати виконання цього рішення будуть районні адміністрації та управління охорони історичного середовища. Всі паспорти фасадів згодом мають оприлюднити на сайті Львівської міськради.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

всі статті
Львівський портал