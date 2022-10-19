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Від росіян постраждали понад 1243 дитини в Україні

Анастасія Диняк

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Станом на ранок середи, 19 жовтня, російські військові вбили 428 дитини в Україні, ще щонайменше 815 – зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 415, Харківській – 258, Київській – 116, Миколаївській – 77, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Запорізькій – 69, Дніпропетровській – 31.

Під час фіксації злочинів, вчинених на території Донецької області, на місці стихійного поховання в місті Лиман виявлено тіло трьох дітей віком 2, 9 та 14 років з ознаками осколкових та мінно-вибухових поранень.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 663 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 326 з них зруйновані повністю.

Нагадаємо, у деокупованому Лимані на Донеччині правоохоронці ексгумували тіла п’ятьох дітей, яких вбили росіяни.

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