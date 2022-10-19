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В Україні подорожчає термінове оформлення паспортів

Ольга Денисяка

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З 1 листопада в Україні зросте вартість термінового оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Про це йдеться у постанові Кабміну № 1180.

Вартість оформлення внутрішнього паспорта за 10 днів подорожчає з 252 до 496 грн. Оформлення закордонного паспорта за три або сім днів зросте в ціні з 704 до 992 грн.

Крім того, через шість місяців після скасування воєнного стану оформлення внутрішнього паспорта за 20 днів подорожчає зі 126 до 248 грн. Оформлення закордонного паспорта за 20 днів зросте з 352 до 496 грн.

Також зазначається, що ціна оформлення та обмін проїзного документа біженця збільшиться з 226 до 452 грн.

Оформлення та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше, подорожчає з 168 грн до 336 грн. Оформлення та обмін посвідки на тимчасове проживання подорожчає з 352 грн до 452 грн. Оформлення та обмін карти мігранта подорожчає з 199 грн до 399 грн.

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