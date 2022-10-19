Українським переселенцям у Польщі зменшать допомогу

Українським переселенцям, які вже тривалий час перебувають у Польщі, поступово обмежуватимуть фінансову допомогу. Люди, які проживають у центрах тимчасового розміщення понад 120 днів, з 1 січня будуть сплачувати 50% від вартості проживання. Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань біженців з України Павло Шефернакер, повідомляє hromadske.

За його словами, приблизно 80 тисяч українців нині мешкають у польських центрах тимчасового розміщення. Польща, мовляв, хоче надати можливості розміщення всім, хто цього потребує, однак країну вже бракує на це коштів.

Українці, які нині тікатимуть від війни до Польщі, також матимуть 120 днів для безкоштовного перебування у центрах розміщення. Однак потім будуть за це сплачувати.

Як уточнив Шефернакер, польський уряд хоче, аби протягом наступного року українські переселенці у Польщі сплачували повну вартість за проживання.

«Польща відкрита для переселенців, хоче їх підтримувати… Але є ті, хто певним чином обманюють цю систему. Ми посилимо систему, щоб не було жодних патологій щодо виплат коштів», – наголосив посадовець.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, нині в Польщі зареєстровано понад 1,4 мільйона українських біженців.

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