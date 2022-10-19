Росіяни готують провокації в Херсоні

Окупанти готують провокації в тимчасово окупованому Херсоні для звинувачень Збройних сил України у воєнних злочинах. Про це повідомили в центрі національного спротиву.

У повідомленні йдеться, що росіяни оголосили «евакуацію» на лівий берег для мешканців тимчасово окупованих регіонів правобережної Херсонщини. Водночас самі колаборанти вивозять свої родини до Криму. Причиною є несприятлива ситуація на фронті для армії ворога.

При цьому, росіяни попереджають про нібито заплановані воєнні злочини від ЗСУ, що є ворожою пропагандою, яка намагається відволікти увагу росіян від провалу армії рф. Адже російська армія не зацікавлена в збереженні життів місцевих, натомість використовує скупчення людей для провокацій та «живого щита».

«Враховуючи ситуацію, ми закликаємо мешканців тимчасово окупованої Херсонщини зберігати пильність й за можливості залишити регіон та виїхати на підконтрольну територію України», – йдеться в повідомленні.

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