Росіяни атакували Україну ще 14 дронами-камікадзе, частину збили

У вівторок, 18 жовтня, противник завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив понад 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них – Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Курахове Донецької області, Трихати Миколаївської області та Миколаїв.

Для цього ворог використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, окупанти використали 14 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва «Shahed -136», 10 з яких збили підрозділи Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також запуск ударних БпЛА «Shahed-136» з її території.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Гай Чернігівської області та Юнаківка, Хотінь, Товстодубове і Демченкове Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє;

на Куп’янському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Гряниківка, Кам’янка, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка;

на Лиманському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Курдюмівка, Майорськ, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Микільське, Нескучне, Павлівка, Ольгівське, Степове та Пречистівка.

На Південнобузькому напрямку противник намагається покращити логістичне забезпечення, здійснює артилерійські обстріли в районах більш як 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від ворожого вогню найбільше постраждала інфраструктура Вищетарасівки Дніпропетровської області.

За 18 жовтня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Огірцеве і Дворічна Харківської області; Білогорівка на Луганщині; Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області.