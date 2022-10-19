Росія атакувала Бурштинську ТЕС

Російські військові ракетами атакували Бурштинську теплоелектростанцію, що в Івано-Франківській області. Про це повідомила голова облдержадміністрації Світлана Онищук.

За її словами, на станції виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники ДСНС.

Жертв немає. Дорога біля Бурштинської ТЕС тимчасово перекрита.

Населення області закликали зменшити споживання електроенергії, особливо з 17:00 до 23:00.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.