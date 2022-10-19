РФ не виплачує компенсацію сім’ям загиблих окупантів, – Генштаб

Росіянам не виплачують компенсацію за смерть родичів. Також обіцяні гроші не можуть отримати й військові, які беруть участь в бойових діях в Україні. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

За наявною інформацією, в РФ існують значні проблеми з грошовими виплатами військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України. Зазначеній категорії затримують виплати грошових надбавок за участь у бойових діях. Родичі загиблих не можуть отримати обіцяну компенсацію.

Авіація Сил оборони України протягом попередньої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та літак Су-25.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 об’єкти ППО та 1 – артилерії, 2 склади боєприпасів, станцію РЕБ, а також інші військові цілі противника.

Окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу. З цією метою, у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області, противник блокує роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету.