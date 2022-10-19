Львівська міськрада продала двоповерховий будинок на Підзамчі

Управління комунальної власності Львівської міськради продало двоповерховий будинок на вулиці Ткацькій, 27 за 3,8 млн грн. Будівлю придбав львівський підприємець Роман Біжок, пише Zaxid.net.

Адмінбудівлю колишнього меблевого цеху на вул. Ткацькій, 27 площею 512,7 м2 виставляли на продаж 12 разів. Востаннє – 23 вересня з початковою вартістю 3,4 млн грн. Аукціон відбувся на сайті публічних закупівель Prozorro. Продажі. Купити будинок зголосилися двоє учасників. Найвищу ціну запропонував підприємець Роман Біжок – 3,8 млн грн.

Вартість одного квадратного метра сягнула майже 7,4 тис. грн або 201 долар США. 19 жовтня управління комунальної власності ЛМР повідомило Роману Біжку про намір підписали угоду купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Роман Біжок зареєстрований у Львові, займається орендою майна.

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