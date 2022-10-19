Львів’ян запрошують на мистецький проєкт «Українцям щонайперше – воля!»

У понеділок, 31 жовтня о 18:00 в театрі імені Марії Заньковецької відбудеться унікальна подія – мистецький проєкт Василя Куйбіди «Українцям щонайперше – воля!», присвячений 80-ій річниці офіційного створення УПА та 95-літтю з дня народження зв’язкової УПА, поетеси Катерини Мандрик-Куйбіди, повідомили організатори BIGSHOW Agency.

Їх боялись, нищили, залякували, переслідували, оббріхували. Але вони продовжували боротися за волю України, жертовно кладучи на її вівтар свої життя. Ці герої – воїни УПА.

Їхня збройна, ідейна, духовна боротьба – символ незламности українців. Пам’ять про них – воїнів, мислителів, поетів – житиме в наших серцях, в піснях та поезіях доки ми залишатимемося українцями. Їх десятки. До них належать такі відомі воїни-поети як Марко Боєслав, Петро Гетьманець, Яра Славутич, Мирослав Кушнір, Микола Сарма-Соколовський, Галина Савицька-Голояд, Анна Косовська, Анастасія Кватира і Катерина Мандрик-Куйбіда.

Катерина Мандрик-Куйбіда – зв’язкова УПА, громадсько-політична діячка, поетеса. ЇЇ творчість вміщує надзвичайну силу духу, нескореність і незламність народу, бо ми, як стверджує вона, – «народжені вільними»!

«31 жовтня прослухаємо кращі твори Катерини Мандрик-Куйбіди, співатимемо повстанські пісні, говоритимемо про незламність Героїв УПА і їх боротьбу, про сьогоднішніх її продовжувачів – Героїв ЗСУ. Допомагаючи ЗСУ у боротьбі з московитами, ми завершимо справу, розпочату воїнами УПА, і здобудемо омріяну свободу!», – закликають організатори.

Учасники заходу:

Василь Куйбіда – поет, науковець, громадсько-політичний діяч.

Павло Мовчан – поет, громадсько-політичний діяч. Заслужений діяч мистецтв України, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка

Павло Гриценко – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України.

Музична частина:

Хор та оркестр капели «Трембіта».

Солісти: Роман Балан, Вікторія Ященко, Марина Коренєва, Віктор Гембара.

Диригент – народний артист України Микола Кулик

Ведучі – Олег Пригода та Марія Христинич.

Всі кошти зібрані проєктом будуть скеровані на підтримку ЗСУ.

Квитки вже в продажу: bigshow.ua

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