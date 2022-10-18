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У Львові двоє чоловіків оголювались перед дітьми

Андрій Котенський

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Патрульні Львова затримали двох осіб, що оголювалися на очах людей, зокрема, перед неповнолітніми, повідомляє патрульна поліція Львівщини.

Днями на вулиці Личаківські невідомий чоловік оголював інтимні частині свого тіла перед вікнами школи. Свідками цих дій стали діти. На задньому дворі школи патрульні затримали підозрюваного 60-річного чоловіка.

Інший випадок трапився на вулиці Івана Франка. Небайдужа громадянка повідомила, що невідомий оголений чоловік на балконі, займається непристойними речима на очах у перехожих, серед яких і діти. Подія відбувалася навпроти зупинки громадського транспорту.

Патрульні навідались до 43-річного чоловіка. Львів’янин зізнався у своїх діях.

У обидвох випадках чоловікам загрожує відповідальність за вчинення хуліганських дій (незначний штраф, громадські чи виправні роботи, або арешт на 15 діб).

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