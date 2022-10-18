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У Києві з-під завалів дістали ще одне тіло жертви

Анастасія Диняк

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З-під завалів зруйнованої дронами-камікадзе багатоповерхівки дістали тіло п’ятої жертви. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Так, кількість жертв від атаки дронів-камікадзе по Шевченківському районі Києва зросла до п’яти осіб.

«З-під завалів будинку в центрі столиці, в який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки – літньої жінки», – написав Кличко.

Він додав, що пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Рятувальники та інші служби розбирають завали та вивозять будівельне сміття.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Зафіксовано чотири удари, в тому числі по житлових будинках у Шевченківському районі. Наразі кількість жертв зросла до чотирьох осіб. Серед загиблих – молода пара, жінка була на 6 місяці вагітності.

Зранку 18 жовтня російські війська тричі обстріляли столицю. За попередньо інформацією, були три прильоти в обʼєкт енергозабезпечення на лівому березі міста.

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