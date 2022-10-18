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Росіяни вбили близько 45 українських рятувальників

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили 45 рятувальників, ще понад 100 отримали травми. Про це пише Українська правда.

Так, за словами пресофіцера ДСНС України Олександра Хорунжого, станом на вівторок, 18 жовтня, від росіян загинули близько 45 рятувальників. Ще понад 100 осіб отримали поранення.

Однак Хорунжий запевнив, що рятувальники готові до будь-яких викликів, і їх «не лякають випади РФ, застосування дронів, ракет і так далі».

Він також додав, що щодоби на чергування заступає близько 7 тисяч рятувальників. Але кількість може змінюватися залежано від ситуацій.

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