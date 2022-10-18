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Росіяни ракетами обстріляли Курахівську ТЕС

Анастасія Диняк

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Російські окупанти атакували Курахівську ТЕС на Донеччині, а також місто Курахове та село Сонцівка. Є постраждалі. Про це повідомив мер міста Роман Падун.

Так, у понеділок, 17 жовтня, та у вівторок, 18 жовтня, росіяни завдали ракетних ударів по Курахівській ТЕС, місту Курахове та селу Сонцівка. Наразі кількість постраждалих та масштаби руйнувань встановлюються.

«Закликаю, не ігноруйте сигнали тривоги! Під час повітряної тривоги видача гуманітарної допомоги буде припинятися! Всім потрібно прослідувати в найближче укриття! Не нехтуйте небезпекою, попереджайте своїх рідних, близьких та знайомих!», – додав міський голова.

За словами Падуна, об’єкти критичної інфраструктури працюють в штатному режимі. Підвіз питної води здійснюється по території всієї громади.

Також триває реєстрація на евакуаційні потяги Покровськ – Кропивницький та Покровськ – Львів.

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