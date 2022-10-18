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Росіяни атакували два енергооб’єкти ДТЕК, є загиблий

Анастасія Диняк

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Російські окупанти обстріляли два енергетичних об’єкта ДТЕК Енерго. Є загиблий та поранені. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Так, у вівторок, 18 жовтня, окупанти атакували енергетичні підприємства. За попередніми даними, унаслідок обстрілу поранення отримали семеро людей. У компанії наголошують, що їм було оперативно надано медичну допомогу та доставлено у лікарню.

По дорозі в лікарню в автомобілі швидкої допомоги від отриманих травм помер один з поранених.

У ДТЕК також зазначили, що енергетичне обладнання зазнало серйозних ушкоджень. Після припинення обстрілів працівники підприємств зможуть приступити до роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи. Наразі на об’єктах залишаються лише критично необхідні співробітники.

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