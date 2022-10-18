Рада визнала окупацію Ічкерії Росією

Верховна Рада України визнала Ічкерію окупованою Росією територією та засудила геноцид чеченського народу. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Так, за відповідну постанову проголосували 287 народних депутатів. Україна визнала окупацію Ічкерії та розцінює існуючий режим на цій території, як окупаційний.

«Рада підтримала визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу», – написав Железняк.

Окрім того, Україна закликала держави-члени ООН та міжнародні організації розслідувати російські злочини в Ічкерії та притягнути винних до відповідальності, а також визнати країну окупованою Росією.

Як пише Українська правда, у 1994-1996 роках тривала перша війна між Ічкерією та Росією, яка завершилася перемогою Ічкерії та визнання її незалежності. Російські війська знищили сотні тисяч мирних мешканців Ічкерії, РФ втратила, за чеченськими даними, до 80 000 тисяч солдат вбитими, але офіційно РФ визнає втрати у 5,5 тисяч бійців.

На стороні Ічкерії воювали добровольці з України.

Попри мирний догорів, російські спецслужби вбили першого президента Ічкерії Джохара Дудаєва.

У 1999 році під приводом нібито «захисту мирних громадян» РФ розпочала другу війну із Ічкерією і окупувала країну. Партизанська війна в країні тривала до 2009 року.

Росія визнала Ічкерію суб’єктом РФ «Чеченською Республікою», а креатурою Кремля там став Ахмат Кадиров. Після вбивства Кадирова старшого на посту його замінив син — Рамзан.

У порівнянні із іншими округами РФ у Чечні високий рівень безробіття, низький рівень економічного росту, освіти, інвестиційного потенціалу, але високий рівень корупції.

Сім’я Кадирова опікується фондом, котрий фактично фінансує вся Чечня. У самого Кадирова дорогі приватні авто, літаки, нерухомість у Дубаї, тощо.