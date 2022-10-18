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Рада ще збільшила військові видатки в цьогорічному бюджеті

Андрій Котенський

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Верховна Рада України ввосьме змінила держбюджет-2022 року, зокрема, військові видатки в цьому році збільшили на 387 млрд грн. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт №8126 в цілому проголосували 318 нардепів.

«Збільшили військові видатки в цьому році на 387 млрд грн . Джерело покриття, як завжди – внутрішні запозичення (у т.ч. «друк»)», – повідомив Ярослав Железняк.

Збільшення фінансування передбачено для таких напрямків:

  • Міноборони – 365,2 млрд грн;
  • МВС – на 12,9 млрд грн;
  • СБУ – на 3,7 млрд грн;
  • ГУР Міноборони – на 3,2 млрд грн;
  • Адміністрація Держспецзв’язку – на 1,3 млрд грн;
  • УДО – на 600 млн грн;
  • Служба зовнішньої розвідки – 45 млн грн.

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