Львів прощається з Героєм Василем Запорожченком

У середу, 19 жовтня, Львів попрощається з Героєм Василем Запорожченком. Чин похорону розпочнеться об 11.00 у Гарнізонному храмі сввятих аппостолів Петра і Павла. Поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі. Про це Львііському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Городян закликають долучитись до церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Міська церемонія прощання з військовим на площі Ринок відбудеться об 11.30 год.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Біографічна довідка Героя

Василь Запорожченко (1967-2022). У мирний час протягом тривалого періоду був шахтарем.

Учасник АТО. У 2014-2017 роках боровся із російськими окупантами у складі 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних сил України.

Із початком повномасштабного вторгнення, попри отримані травми та незадовільний стан здоров’я, став на захист Батьківщини. Боронив Україну у складі Добровольчого батальйону «ОУН» при 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Збройних сил України.

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