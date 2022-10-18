Екснардеп пропонував меру Дніпра 22 мільйони євро хабаря

У вівторок, 18 жовтня 2022 року, НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра Бориса Філатова. Це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд») запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. «Лояльність» мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Особу затримали, вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня правова кваліфікація правопорушення хабар високопосадовцю.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра.

Екснардеп є також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається у суді.

За ланими колишнього позаштатного агента НАБУ Євгена Шевченка, що сьогодні є учасником війни з Росією, мова про колишнього нардепа Максима Микитася.

«Щойно детективи #НАБУ заарештували екс-нардепа Микитася – за пропозицію хабара розміром 22 млн євро меру Дніпра Борису Філатову. Хабар у розмірі 10% призначався за те, аби Філатов провів «правильний» тендер на будівництво проектів, що фінансується ЄБРР на загальну суму 220 млн. євро», – повідомив Євген Шевченко.

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