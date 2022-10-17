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Українців закликали не намагатися збивати дрони самотужки

Анастасія Диняк

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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до власників зброї та закликав не намагатися ліквідувати дрони-камікадзе самотужки. Про це пише Українська правда.

Так, в ефірі національного телемарафону Монастирський наголосив, що спроби збити дрон за допомогою зброї можуть призвести до ще гірших наслідків та закликав власників зброї не стріляти в безпілотники.

«Вірогідність такого збиття є надзвичайно малою, а небезпека, якщо наприклад недосвідчена людина просто зі зброї буде стріляти вгору, перевищує можливість збити», – сказав він.

Також очільник МВС підтвердив, що поліцейські в центрі Києва відкривали вогонь під час ранкової атаки та змогли знищити один дрон.

Зазначимо, в Інтернеті поширюють фото з чоловіком, який з власного балкона з рушниці намагається поцілити у БпЛА.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня рашисти атакували Київ дронами-камікадзе. Зафіксовано чотири удари, в тому числі по житлових будинках у Шевченківському районі. За попередніми даними, під завалами можуть бути дві людини, триває рятувальна операція.

Станом на 11:50 год.  з-під завалів тіло першої людини, яка загинула внаслідок атаки іранських дронів.

Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що кількість загиблих зросла до трьох осіб.

Також наразі відомо про трьох поранених, їх госпіталізували. Врятовано 19 людей, пошуково-рятувальні роботи тривають.

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