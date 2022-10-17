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У Росії військовий літак Су-34 впав на багатоповерхівку

Ольга Денисяка

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Увечері 17 жовтня в російському Єйську військовий літак Су-34 впав на багатоповерхівку під час набору висоти, є загиблі та поранені. Про це повідомляє Українська правда.

Російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську. Він упав на багатоповерхівку за адресою вул. Комуністична, 20/1.Причиною аварії, як стверджують в Міноборони Росії, стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. Екіпаж встиг катапультуватися.


Російські ЗМІ повідомляють, що після падіння літака на житловий масив у Єйську було чутно кілька вибухів. У Міноборони уточнили, що на місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося загоряння палива літака.

У російському МНС повідомили, що 2 людини загинули, 15 госпіталізовано. Через падіння літака пожежею охоплено з першого по дев’ятий поверх житлового будинку, евакуйовано близько 100 осіб.


Інтернет-видання The Bell повідомляє, що катастрофа Су-34 в Єйську – вже щонайменше десята небойова втрата в російській військовій авіації за неповні вісім місяців війни в Україні. Тиждень тому у Ростовській області Росії зазнав авіакатастрофи військовий літак, який повинен був зробити бойовий виліт, за день до цього в тому ж регіоні впав інший бомбардувальник.

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