Росіяни обстріляли Сумщину: є загиблі

Зранку 17 жовтня російські війська обстріляли Роменський район на Сумщині. Внаслідок удару є загиблі та поранені. Про це в Телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За словами посадовця, зранку три російські ракети влучили в об’єкт цивільної інфраструктури. Станом на 13:00 год, щонайменше троє людей загинуло, дев’ять – поранені, під завалами ще перебувають люди.

Ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури російські військові завдали 17 жовтня після 05:00 год. Повітряна тривога в області була оголошена з 03:18 до 04:34 год.

Також стало відомо, що через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, на Сумщині 1625 абонентів без світла.

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