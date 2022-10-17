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На Рівненській АЕС посилили охорону

Ольга Денисяка

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Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль заявив про посилення охорони Рівненської атомної електростанції. Про це він повідомив у Facebook.

«Враховуючи «інтерес» ворога до енергетичної системи України, продовжуємо посилювати охорону Рівненської АЕС», – написав Коваль.

За його словами, Рада оборони Рівненської області вирішила в межах санітарно-захисної зони об’єкту:

  • встановити блокпости з контрольно-пропускними функціями на під’їзних автошляхах та обладнання інженерних загороджень на польових дорогах;
  • обмежити пересування особистим автомобільним транспортом та фізичних осіб, що не є працівниками Рівненської АЕС;
  • змінити схему руху маршрутних транспортних засобів з метою переміщення їх поза межі санітарно-захисної зони;
  • заборонити використання відеореєстраторів на транспортних засобах;
  • заборонити проведення фото -, відеозйомки та використання БПЛА в межах санітарно-захисної зони.

Зазначимо, сьогодні росіяни вчергове атакували об’єкти критичної інфраструктури України. Внаслідок нічного обстрілу росіян на Запорізькій АЕС відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею.

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