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На Львівщині тимчасово відмінили низку приміських потягів

Ольга Денисяка

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З 17 до 20 жовтня на Львівщині скасували курсування деяких приміських поїздів. Про це йдеться у Facebook «Львівської залізниці».

Зміни запровадили через ремонт рухомого складу та об’єктів інфраструктури. Тимчасово не буде таких приміських потягів:

  • 17 та 18 жовтня не курсуватиме поїзд № 6002 сполученням Львів – Рава-Руська;
  • 18 та 19 жовтня не курсуватиме поїзд № 6001 сполученням Рава-Руська – Львів;
  • 18 та 20 жовтня не курсуватимуть поїзди № 6251/6254 сполученням Тернопіль – Підвисоке – Тернопіль;
  • 19 жовтня не курсуватимуть поїзди № 6251/6254 сполученням Тернопіль – Ходорів – Тернопіль.

Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.

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