На Львівщині тимчасово відмінили низку приміських потягів

З 17 до 20 жовтня на Львівщині скасували курсування деяких приміських поїздів. Про це йдеться у Facebook «Львівської залізниці».
Зміни запровадили через ремонт рухомого складу та об’єктів інфраструктури. Тимчасово не буде таких приміських потягів:
- 17 та 18 жовтня не курсуватиме поїзд № 6002 сполученням Львів – Рава-Руська;
- 18 та 19 жовтня не курсуватиме поїзд № 6001 сполученням Рава-Руська – Львів;
- 18 та 20 жовтня не курсуватимуть поїзди № 6251/6254 сполученням Тернопіль – Підвисоке – Тернопіль;
- 19 жовтня не курсуватимуть поїзди № 6251/6254 сполученням Тернопіль – Ходорів – Тернопіль.
Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.
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Ольга Денисяка