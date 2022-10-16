За спробу втекти з поля бою росіян розстрілюють, – СБУ

Окупанти скаржаться, що неможливо утекти з поля бою або відступити, адже тоді їх розстріляють їхні ж побратими. Про це повідомили в Службі безпеки України

Так, СБУ оприлюднила телефонну розмову російського військового з дружиною. Чоловік скаржиться, що «за документами» він повинен бути на навчаннях, однак його вже відправили воювати в Україні, а утекти звідти неможливо.

«У нас зеків привезли з тюрми. Їх кудись завели вперед-вперед. А ми сидимо, як загородзагін: якщо хто назад побіжить – замочимо. У нас так поставлено: тобто, ми сидимо другі, охороняємо перших, позаду нас ще лінія. Туди теж не повернешся. Тобто, втекти нереально – свої пристрелять», – розповідає він.

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СБУ нагадує окупантам, які хочуть вціліти і зберегти своє життя: єдино правильний спосіб – здатися у полон українським захисникам.

Для них та їхніх родичів працює гаряча лінія: +380665803498, +380931192984.