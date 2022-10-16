ОСТАННІ НОВИНИ

За спробу втекти з поля бою росіян розстрілюють, – СБУ

Анастасія Диняк

|

Окупанти скаржаться, що неможливо утекти з поля бою або відступити, адже тоді їх розстріляють їхні ж побратими. Про це повідомили в Службі безпеки України

Так, СБУ оприлюднила телефонну розмову російського військового з дружиною. Чоловік скаржиться, що «за документами» він повинен бути на навчаннях, однак його вже відправили воювати в Україні, а утекти звідти неможливо.

«У нас зеків привезли з тюрми. Їх кудись завели вперед-вперед. А ми сидимо, як загородзагін: якщо хто назад побіжить – замочимо. У нас так поставлено: тобто, ми сидимо другі, охороняємо перших, позаду нас ще лінія. Туди теж не повернешся. Тобто, втекти нереально – свої пристрелять», – розповідає він.

СБУ нагадує окупантам, які хочуть вціліти і зберегти своє життя: єдино правильний спосіб – здатися у полон українським захисникам.

Для них та їхніх родичів працює гаряча лінія: +380665803498, +380931192984.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

всі статті
Львівський портал